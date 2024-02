Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen Mann erwischt, der für Einbrüche in drei Arztpraxen in Aschersleben verantwortlich sein soll. Auch Fälle aus der Vergangenheit konnten aufgeklärt werden.

Aschersleben/MZ - Die Polizei hat in Aschersleben einen mutmaßlichen Täter gestellt, der in mehrere Praxen eingebrochen sein soll, um dort Medikamente zu stehen.

Die jüngsten Einbrüche beschäftigten die Beamten in der Nacht zum vergangenen Freitag. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 18.30 Uhr und Freitag gegen 1 Uhr sind drei Einbrüche in Arztpraxen und Physiotherapien in Aschersleben gemeldet worden. Die Besatzungen der eingesetzten Funkstreifenwagen konnten den Täter am dritten Objekt stellen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, bei den folgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind laut einem Sprecher der Polizei weitere Einbrüche aus der Vergangenheit aufgeklärt worden.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Weil gegen den Mann ein noch offener Haftbefehl vorlag, wurde er nach den Vernehmungen nicht entlassen, sondern in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.