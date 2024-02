Die Alligators aus Aschersleben konnten sich am Wochenende einen ungefährdeten 30:19-Sieg in der Mitteldeutschen Oberliga gegen die HSG Freiberg sichern. Der Trainer lobte die geschlossene Mannschaftsleistung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Verdiente zwei Punkte sicherten sich am Sonnabend die Alligatoren aus Aschersleben: Die Mannschaft um Kapitän Alex Weber ließ im Handball-Punktspiel der Mitteldeutschen Oberliga die HSG Freiberg nur in der ersten Hälfte an Punkte glauben. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gastgeber Tor um Tor. Nach 60 Minuten stand ein ungefährdeter 30:19-Sieg auf der Anzeigetafel der Sporthalle am Ascaneum.