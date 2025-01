SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Der Kreisbrandmeister geht, sein Nachfolger steht in den Startlöchern, Stolpersteine in Bernburg erzählen von einer Tragödie an der Mühlstraße, ein Ascherslebener erfüllt sich einen Traum und macht seinen eigenen Laden auf: Im Ticker von Mittwoch, 22. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.