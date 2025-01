Nach einer Messerattacke in einer Gemeinschaftsunterkunft in Aschersleben musste ein 31-Jähriger überwältigt und zwangseingewiesen werden. Die Polizei fand zudem Betäubungsmittel.

Aschersleben. - Ein Mann hat am Dienstagabend, 21. Januar, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Aschersleben einen anderen Mann mit einem Messer verletzt, so die Polizei.

Mehrere Ermittlungsverfahren nach Messerattacke in Aschersleben

Nach ersten Erkenntnissen habe ein 31-jähriger Mann aus Guinea einen 33-jährigen Bewohner aus Kamerun mit einem Messer am Arm verletzt, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Tatverdächtige vor seinem Zimmer gestanden und das Messer noch in der Hand gehalten.

Die Polizei erklärte, dass der Mann nach mehrmaliger Aufforderung das Messer fallen gelassen habe und überwältigt werden konnte. Dabei sei eine Beamtin leicht an der Hand verletzt worden, sie habe ihren Dienst jedoch fortsetzen können. Aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens des Mannes sei ein Notarzt hinzugezogen worden, der eine Zwangseinweisung veranlasst habe.

Im Verlauf der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der 31-Jährige auch den Wachdienst verbal angegriffen und bedroht haben soll, so die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes seien zudem Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt worden. Gegen ihn seien mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.