Diplom-Ingenieurin Kathrin Donath vom Tiefbauamt wacht über 138 Bauwerke in Aschersleben und in den Ortsteilen. Wenn an denen gebaut wird, sammelt sie die bei der Übergabe durchschnittenen Bänder.

Kathrin Donath sammelt besondere Andenken an abgeschlossene Baumaßnahmen in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Stoffstreifen in den Stadtfarben grün, weiß und schwarz hängen als Bündel in Sichtweite über ihrem Schreibtisch im Tiefbauamt. Als Diplom-Ingenieurin ist Kathrin Donath in Aschersleben und in den Ortsteilen für Bauwerke wie Brücken, Durchlässe, Tunnel oder Dachanlagen zuständig.