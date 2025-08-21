Am kommenden Wochenende findet in der Hafenbar Hettstedt der Graffiti-Jam „Landgang“ statt. Wie Gäste und Besucher selbst mitmachen können.

Es wird bunt: Was beim Graffitikünstler-Treffen in der Hafenbar Hettstedt zu sehen ist

Zum fünften Mal treffen sich am Wochenden Graffitikünstler aus ganz Deutschland zum „Landgang“ in der Hafenbar Hettstedt.

Hettstedt/MZ. - Die Fabrikwände und Mauern entlang der Hettstedter Berggrenze bis zur Ecke Mansfelder Straße verwandeln strotzen sonst nur so vor Graffitimotiven. Doch seit einigen Tagen präsentieren sich einige der Wände in komplett Schwarz getaucht. „Wir bereiten die Wände für den nächsten Landgang vor“, sagt Christian Czeh, Betreiber der Hafenbar Hettstedt, die ihren Sitz in der Berggrenze hat.