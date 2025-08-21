Ein 23-Jähriger soll ihn in seiner Wohnung in Leuna eingesperrt haben. Warum der 14-Jährige so große Angst hatte und um welche Drogen es ging.

Einer der schlimmsten Tage seines Lebens: 14-Jähriger muss vor dem Landgericht aussagen

Ein 14-Jähriger musste mehr als eine Stunde vor dem Landgericht Halle aussagen.

Leuna/Halle/MZ. - „Sie müssen jetzt mal wirklich die Wahrheit sagen“, redet die Staatsanwältin der Zeugin ins Gewissen. Plötzlich schaltet sich die Anwältin des Angeklagten ein und meint, man müsse doch Rücksicht nehmen. Schließlich sei die 20-jährige Freundin ihres Mandanten doch damals traumatisiert gewesen. Sie sei dabei gewesen, als ihr Freund zwei Monate später durch einen Messerstich verletzt wurde. Bei der Vernehmung des 14-jährigen Opfers hatte die Anwältin dagegen überhaupt kein Mitleid.