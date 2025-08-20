weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Wahlkampfstart misslingt: CDU streicht internes Sommerfest

Überraschende Entscheidung in Merseburg Saalekreis-CDU verliert haushoch - Michael Hayn: „Ich ziehe die Reißleine“

Von den 338 Parteimitgliedern gab es nur 17 Zusagen fürs Sommerfest. CDU-Kreischef sagt daher die Party ab.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 21.08.2025, 12:18
Michael Hayn, der Kreischef der CDU im Saalekreis
Michael Hayn, der Kreischef der CDU im Saalekreis (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/Lochau/MZ. - Diese Abstimmung hat die CDU haushoch verloren. Dabei ist sie nur gegen sich selbst angetreten. Außenstehende könnten sich fragen, wie die CDU künftig politische Mehrheiten erringen will, wenn sie es nicht mal schafft, ihre eigenen Leute auf Trab zu bringen.