Von den 338 Parteimitgliedern gab es nur 17 Zusagen fürs Sommerfest. CDU-Kreischef sagt daher die Party ab.

Merseburg/Lochau/MZ. - Diese Abstimmung hat die CDU haushoch verloren. Dabei ist sie nur gegen sich selbst angetreten. Außenstehende könnten sich fragen, wie die CDU künftig politische Mehrheiten erringen will, wenn sie es nicht mal schafft, ihre eigenen Leute auf Trab zu bringen.