In zwei Stufen sollen die Beiträge für Krippen, Kindergarten und Hort in Dessau-Roßlau steigen. 2027 zahlen Eltern 30 Prozent mehr für einen Platz als bisher. Was genau auf die Eltern zukommt und wie die Verwaltung den Schritt begründet.

Schock für viele Eltern: Kitagebühren in Dessau-Roßlau steigen um 30 Prozent an

Die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Dessau-Roßlau wird ab 2026 deutlich teuerer.

Dessau-Rosslau/MZ. - Eltern in Dessau-Roßlau müssen künftig viel tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihre Kinder in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort betreuen lassen. Sowohl 2026 als auch 2027 sollen die Beiträge um 15 Prozent steigen, zusammen also um 30 Prozent.