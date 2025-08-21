Auf der Bundesstraße 184 nördlich von Dessau-Roßlau hat es am Mittwochabend gekracht. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Opel gerät auf B184 in den Gegenverkehr - 80.000 Euro Schaden bei schwerem Unfall

Dessau/MZ. - Auf der B184 nördlich von Dessau-Roßlau hat es am Mittwochabend, 20. August, einen schweren Unfall gegeben. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Nach Angaben der Ermittler hatte ein 29-jähriger Opel-Fahrer gegen 20 Uhr die Bundesstraße B 184 aus Richtung Zerbst in Richtung Magdeburg befahren und wann dann in der Nähe des Abzweigs Moritz von seiner Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte der Opel mit dem Audi eines 62-Jährigen, der auf der B 184 in Richtung Zerbst unterwegs war.

Der 29-Jährige verletzte sich ersten Informationen der Polizei zufolge nur leicht. Der 62-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt, seine 60-jährige Beifahrerin verletzte sich allerdings schwer.

Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 80.000 Euro. Die B 184 wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme beidseitig gesperrt.