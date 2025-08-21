Lützener Schüler programmieren Roboter Wie in Lützen spielend „MINT“ gelernt wird
Welche Kompetenzen das Bauen und Programmieren von kleinen Robotern aus Lego-Steinen bei Schülern fördert und wie das in der Freien Gesamtschule in Lützen angewendet wird.
21.08.2025, 14:36
Lützen - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – die Anfangsbuchstaben dieser Fachgebiete geben den sogenannten MINT-Fächern ihren Namen. Wer sie beherrscht, ist in der heutigen, immer mehr technisierten Berufswelt gern gesehen. Einen Grundstein dafür legt die Freie Gesamtschule (FGS) „Gustav Adolf“ in Lützen dafür schon bei den Jüngsten.