Wie das Thema im Bauausschuss des Stadtrats in Köthen diskutiert wurde und wie es jetzt weitergeht.

Auf dem Gelände einer früheren Gartensparte in Baasdorf werden Eigenheime gebaut

Köthen/MZ. - Auf dem Gelände einer früheren Gartensparte in Köthens Ortsteil Baasdorf sollen 28 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser entstehen. Die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt hat der Bauausschuss am Dienstag mit einer Enthaltung empfohlen. Die Änderung wird nochmals am 2. September im Hauptausschuss beraten und soll am 16. September im Stadtrat beschlossen werden.