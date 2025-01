Ortsbürgermeister Cristian Müller wendet sich via Internet an die Bellebener – und bekommt doppelt so viele Klicks wie der Ort Einwohner hat. Was er seinen Mitbürgern via Internet alles zu erzählen hat.

In Belleben schickt der Ortsbürgermeister den Neujahrsgruß per Video

Belleben/mz. - Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wenden sich im Fernseher per Neujahrsansprache an die Bürger in Deutschland. In einem etwas kleineren Maßstab hat es auch Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller (SPD) in diesem Rahmen getan. Und in einer Videobotschaft persönlich die Bewohner seines Dorfes angesprochen.