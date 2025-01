Staßfurts siebte Salzfee ist ein Silvesterkind, in Bernburg feiert die Musikschule einen stimmungsvollen Jahresauftakt, in eben jenem Jahr müssen sich die Menschen im Salzlandkreis immer wieder auf neue Regeln für ihren Müll einstellen: Im Ticker von Dienstag, 21. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.22 Uhr: Zur Planung des 10. Salzlandradeltages wird übermorgen am Donnerstag ab 17 Uhr in das Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen eingeladen. Er wird am Sonntag, 4. Mai, stattfinden. Traditionell wird es auf dem Gelände in Brumby unterschiedliche Stände und ein Programm geben.

Wichtig für die Radler des Salzlandkreises sind die Sternfahrttouren. Die Veranstalter hoffen, dass die Resonanz des Vorjahres anhält. Diesmal liegt das Ziel zentral im Salzlandkreis. Wer bereit ist, aktiv am Salzlandradeltag mitzuwirken, Interesse hat, so eine Tour auszurichten oder als Sponsor aktiv werden will, ist zum Treffen im Friedensfahrtmuseum eingeladen.

Um die Planung zu erleichtern, wird um eine Anmeldung gebeten. Anmeldungen oder Nachfragen an Uwe Schlegel,Telefon (03471) 62 35 94 (Anrufbeantworter nutzen) oder per E-Mail an [email protected] richten.

Kunstradfahren in Kleinmühlingen

7.38 Uhr: Auf dem Rad zum Pokalsieg? Der Radsportverein Kleinmühlingen richtet die Pokalmeisterschaft im Kunstradfahren für Sachsen-Anhalt aus.

Warum die Aufregung noch gar nicht so groß ist, erklären wir Ihnen hier.

Vorträge auf der Konradsburg

6.54 Uhr: Im Veranstaltungsplan des Ascherslebener Kulturkreises „Adam Olearius“ sind auch in diesem Jahr wieder Vorträge auf der Konradsburg bei Ermsleben aufgeführt.

Diese finden immer am letzten Donnerstag des Monats ab 18.30 Uhr statt, Einlass ist bereits eine Stunde früher. Thema am 30. Januar sind aktuelle archäologische Forschungen im Harz. Referentin an diesem Abend ist Anna Swieder.

Das ist Staßfurts siebte Salzfee

6.22 Uhr: Ihr schönes Ehrenamt erfüllt die 7. Staßfurter Salzfee nunmehr schon seit über 100 Tagen.

Und manchmal darf es auch eine Jeansjacke sein, um sich wohl fühlen zu können – wie eine moderne Prinzessin eben. (Foto: Lutz Krüger)

Wer ist die Repräsentantin eigentlich? Das verrät Ihnen Julia Schellack hier.

Stimmungsvoller Auftakt mit Musik

6.13 Uhr: Schüler und Lehrer begeistern beim Neujahrskonzert in der Kreismusikschule in Bernburg mit einem abwechslungsreichen Programm.

Das Blockflöten-Ensemble "Pfeif drauf" begeistert mit seiner Musik im Foyer. (Foto: Susanne Schlaikier)

Dazu gibt es Sekt und Häppchen. So hat es geschmeckt.

Neue Altkleider-Regelung und schärferer Blick auf den Biomüll

5.51 Uhr: Ein neues Jahr heißt auch, dass neue Verordnungen in Kraft treten. Das ist auch bei der Müllentsorgung der Fall. Was die Bürger nun beachten müssen, finden Sie hier.

Die Entsorgung von Altkleidern ist nur noch in den Altkleidercontainern zulässig. (Foto: Stefan Demps)

Dabei ist längst nicht überall der 1. Januar der Stichtag. Auch im Laufe des Jahres werden sich noch einige Dinge ändern.