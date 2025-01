Bernburg hat sie bereits, nun zieht Aschersleben nach: Im Juli soll es hier erstmals eine Kinderstadt geben. Am Walkmühlenweg können Jungen und Mädchen dann ihre eigene Welt aufbauen. Was dafür geplant ist.

In Bernburg haben im vergangenen Jahr 2.400 Jungen und Mädchen die Kinderstadt „Bärenhausen“ besucht. In diesem Jahr sollen auch die jüngsten Ascherslebener ihre eigene Welt erschaffen können.

Aschersleben/MZ - Die Kinderstadt Bärenhausen in Bernburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Hausnummer in Sachen Mitmach-Projekt für Kinder entwickelt. „Ich dachte mir: Das braucht Aschersleben auch“, erzählt Marko Krogmann. Gemeinsam mit dem Verein zur Unterstützung von Familien „FaBeg“ plant der Unternehmer nun das erste Projekt dieser Art in Aschersleben: Die Kinderstadt Walkmühle. Die soll, wie es der Name schon verrät, im Walkmühlenweg stattfinden. Genauer gesagt auf dem Gelände der Nummer 11, wo Krogmann auch seinen Firmensitz hat.