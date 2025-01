Aschersleben/MZ - Eine gerissene Kette, ein platter Reifen oder verschlissene Bremsen: Was Radfahrer ärgert, sind für Marco Freier schnell gelöste Probleme. Der Ascherslebener repariert schon seit Jahren in seiner Werkstatt im Keller des Mehrfamilienhauses, in dem er lebt, Fahrräder und E-Bikes. Jetzt hat er seine Keller-Werkstatt ausgeräumt und in der Hecklinger Straße 12a einen nigelnagelneuen Reparaturservice eröffnet. Auch Zubehör und Teile für Zweiräder mit und ohne Motor verkauft er. „Damit habe ich mir schon einen kleinen Traum erfüllt“, sagt er stolz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.