Lebensmitteldiscounter in Könnern

Die Freifläche am Aldimarkt in Könnern wurde bereits beräumt.

Könnern/MZ. - Hektische Betriebsamkeit herrschte in den vergangenen Tagen auf dem Standort des Lebensmittel-Discounters „Aldi“ von Bernburg kommend auf der linken Seite am Ortseingang von Könnern. Bäume wurden gerodet, Büsche entfernt. „Es werden vorbereitende Arbeiten zur Baufeldberäumung vorgenommen. Im Frühjahr wird der alte Markt abgerissen. Der Lebensmitteldiscounter hat vor, am selben Standort einen neuen und größeren Markt zu errichten“, klärte Könnerns Bauamtsleiter Mario Brauns auf.