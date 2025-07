Nach der Sperrung der B91 zwischen Zeitz und Weißenfels gilt für Fahrzeuge auf den Ortsdurchfahrten in Döschwitz, Kretzschau und Luckenau Tempo 30. Doch in Nonnewitz kämpfen Anwohner noch darum.

Nonnewitz/MZ. - Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt: Was die Einwohner von Döschwitz, Kretzschau und Luckenau schon haben, steht in Nonnewitz oben auf der Wunschliste: Das machte jetzt auch Gunter Wöllner gegenüber der MZ deutlich.