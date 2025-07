Mit dem Freundschaftsspiel des ZFC Zörbig gegen die Profis des Halleschen FC begann das Festival am Donnerstag sportlich. Rund 1.000 Zuschauer sahen die Partie auf dem Rasenplatz. Am Freitag übernahm das Volkskunstkollektiv Tänzchentee die große Showbühne und brachte das Publikum sofort in Bewegung. Katrin Graul aus Raguhn reist Tänzchentee regelmäßig hinterher, „Es ist eine fantastische Stimmung , nicht nur wegen der Wärme,“schwärmt sie. „Zörbig, ihr seid Weltklasse“, rief Olaf der Flipper, der im Anschluss als Stargast gefeiert wurde. Am Samstag sorgten dann die DJs für ein musikalisches Dauerfeuer. DJ AnDRusH, DJ L.A., 2elements, Louis Garcia, Gestört aber Geil, OBS und die Gebrüder Brett heizten dem Publikum mit Beats, Pyrotechnik und Lasershow ein. „Alles andere als ein cooler Samstagabend“, meint Christian Wiedewild aus Zörbig schmunzelnd – „es war heiß und gigantisch.“ Den Abschluss bildete am Sonntag Heinz Rudolf Kunze mit seiner Band „Verstärkung“. Vier Jahrzehnte nach dem Debüt von „Dein ist mein ganzes Herz“ brachte der Rockpoet Klassiker, Haltung und starke Texte auf die Bühne. Doreen Müller kam aus Delitzsch: „Ich kenne alle Texte, eine Wahnsinnsstimmung, Zörbig ist absolut eine Reise wert.“

Für die Gastgeber Ingo Weise und Elmar Trappiel war es erneut ein Kraftakt mit starkem Ergebnis: rund 1.800 Gäste am Freitag, 3.000 am Samstag, 1.500 am Sonntag. „Mega Party an allen Tagen, fast ausverkauft am Sonnabend, perfekte Bedingungen – und Kunze mit einer Top-Performance.“ Ohne das 100-köpfige Team, Vereinen, Feuerwehr und viele Unterstützer sei all das nicht möglich. Auch der Termin 2026 steht schon fest: 3. bis 5. Juli.

Musik im Ohr, das Bier in der Hand – so schmeckt der Zörbiger Sommernachtstanz. Nico Schimmelpfennig

Pyrotechnik und Lasershow machen die Zörbiger DJ-Nacht zum Spektakel. Nico Schimmelpfennig

Auflegen, abfeuern, abfeiern – die DJ-Nacht macht Zörbig zur ultimativen Clubzone. Nico Schimmelpfennig

Schlager, Glitzer und Dauergrinsen: Olaf der Flipper dreht in Zörbig richtig auf. Nico Schimmelpfennig

Ein Abend voller Farben, Bass und Begeisterung auf der Festwiese Nico Schimmelpfennig