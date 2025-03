In Bernburg sorgt der Fall eines Mannes, der Mädchen in seine Wohnung locken soll, für Angst bei Eltern, die Polizei im Salzlandkreis kämpft zunehmend mit Fällen von Kinder- und Jugendpornografie, in der Posse ums Camping am Schachtsee ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen den Bürgermeister der Verbandsgemeinde: Im Ticker von Freitag, 21. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 20. März 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 21. März 2025.

Das ist neu am Freitag:

18.43 Uhr: Also, am liebsten würden wir ja einfach weitermachen. Wir können nämlich die ganzen Radio-Fragen nach dem, was man denn bei diesem schönen Wetter mit dem bevorstehenden Wochenende anfangen soll, schon gar nicht mehr hören.

Deshalb fragen wir Sie auch gar nicht, sondern informieren einfach bis zum bitteren Ende. Andererseits: Schon schön da draußen. Und die Arbeitszeit läuft davon. Und nächste Woche geht es ja auch wieder weiter. Okay, dann verabschiedet sich SLK, der Newsblog eben auch ins Wochenende - fragt aber nicht und sagt auch nicht, wer wie seine wunderschöne Freizeit verbringt.

Stattdessen empfehlen wir SLK, den Newsletter, der morgen früh wieder zu Ihnen kommt. Frank Klemmer beschäftigt sich beim Rückblick auf die Woche dieses Mal tatsächlich auch mit Träumen - die aber, das sei hoch und heilig versprochen, nichts mit der aktuellen Wettervorhersage zu tun haben.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören. (Grafik: Tobias Büttner)

Wie Sie in den Verteiler für den Newsletter kommen? Melden Sie sich ganz einfach an, dann landet er jeden Morgen von montags bis samstags in Ihrem Postfach. Zur Anmeldung geht es hier.

SLK Live, der Newsblog versucht nun also zwei Tage lang, dem schönen Wetter aus dem Wege zu gehen, am liebsten auch der Gartenarbeit, von der alle reden, was aber deutlich schwerer werden dürfte. Am Montagmorgen sind wir dann ganz früh wieder für Sie da, um Sie mit den wichtigsten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Laufenden zu halten. Und wir fragen auch dann nicht, wie Sie Ihr Wochenende verbracht haben - versprochen!

Wer in der Zwischenzeit nicht lesen, sondern hören will, dem empfehlen wir hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort eine ganze Staffel - mit acht Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Hummelberg-Turm: Die Uhr tickt, um ans Geld zu kommen

18.09 Uhr: Satte 200.000 Euro Fördermittel winken für die Sanierung des Hummelberg-Turms in Schönebeck.

Wenn es nach Christian Jakobs (links) und Friedrich Allendorff geht, könnte es mit der Sanierung am Hummelberg-Turm schnell weitergehen. Aber vorher geht es noch ums Geld. (Archivfoto: Alina Bach)

Vorher muss der Förderverein aber selbst mehrere Zehntausend Euro auftreiben – und hat dafür nur noch drei Monate Zeit. Die Uhr tickt - ab jetzt.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Ringheiligtum rüstet sich für den Saisonstart

17.33 Uhr: Mit dem Frühlingsauftakt am Sonntag, 6. April, startet das Ringheiligtum Pömmelte in die neue Freiluftsaison. Von 11 bis 15 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Fest mit zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie.

Ein besonderes Highlight sind die faszinierenden Tierbeobachtungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Salzlandkreises. Der „Eulenmann“ bringt verschiedene Greifvögel wie Eulen, Milane und Falken mit, die aus nächster Nähe bestaunt werden können. Ebenfalls live zu erleben sind die Wolfshunde von „Midgard Wölfe“, mit denen sich Besucher fotografieren lassen können.

Am Ringheiligtum findet am 6. April ein Familienfest statt. (Archivfoto: Klaus Rockmann)

Während sich die kleinen Gäste auf einer Hüpfburg austoben, können Jung und Alt beim Mitmach-Töpfern ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Förderverein des Salzlandmuseums und der Lichtmess-Verein Glinde bieten spannende Aktivitäten wie die traditionelle Seilerei an.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Steineiche“ mit Live-Musik, während die „Flying Ropes“ mit beeindruckenden Vorführungen begeistern. Bücherfreunde dürfen sich auf die Büchertauschbörse freuen, bei der gelesen, getauscht und entdeckt werden kann. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt sieben Euro für Erwachsene. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Die nächste Stadtschreiberin kommt aus der Schweiz

16.51 Uhr: Die Nächste, bitte: Die Schweizer Autorin Monica Cantieni ist im Literaturprojekt „9 Points of View“ die sechste Stadtschreiberin in Aschersleben.

Stadtschreiberin Monica Cantieni aus der Schweiz. (Foto: Frank Gehrmann)

Welches Thema sie besonders interessiert, erzählt sie Ihnen hier.

Furchtbarer Verdacht in Bernburg

16.14 Uhr: Es soll im Dezember am Skaterpark an der Alten Bibel passiert sein: Hat ein Mann in Bernburg Mädchen belästigt? Hat er sie sogar in seine Wohnung gelockt und dort gefesselt? Und gibt es wirklich noch mehr dieser Fälle in der Stadt?

Am Skaterpark in Bernburg soll der Mann die Mädchen angesprochen haben. (Foto: Engelbert Pülicher)

Eine Mutter schlägt Alarm, wendet sich an die Öffentlichkeit und erstattet Anzeige. Was die Polizei dazu sagt und was die Mutter anderen Eltern rät, lesen Sie hier.

Sprechstunde des Behindertenbeauftragten

15.41 Uhr: Der Behindertenbeauftragte des Salzlandkreises, Torsten Sielmon, bietet am Mittwoch, 8. April, seine monatliche Beratung für behinderte Menschen und deren Angehörige an.

Bei der öffentlichen Sprechstunde besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit dem Behindertenbeauftragten direkt ins Gespräch zu kommen und Probleme oder Anregungen persönlich vorzutragen. Zu finden ist er in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der Kreisverwaltung, Karlsplatz 37 in Bernburg, Zimmer 413.

Weitere Informationen gibt es unter www.alleimkreis.de. Torsten Sielmon ist erreichbar unter 0173/891 09 64 oder per Mail an [email protected].

Immer mehr Straftaten rund um Kinder- und Jugendpornografie

14.59 Uhr: Nun im Detail ein Blick in die Kriminalitätsstatistik: Die Polizei im Salzlandkreis registriert immer mehr Straftaten im Zusammenhang mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt.

Die Polizei im Salzlandkreis hat es verstärkt mit kinderpornografischen Fällen zu tun. (Symbolfoto: dpa)

Woran das liegt und welche Fälle sie nun aufklären konnten, berichten wir Ihnen hier.

„Demokratie leben!“ starten jetzt auch in Aschersleben

14.32 Uhr: Am Montag, 24. März, findet 16.30 Uhr in Aschersleben die Auftaktveranstaltung zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im Ratssaal des Rathauses statt. Die Stadt erhält 140.000 Euro zur Förderung von Projekten, die Demokratie und Vielfalt stärken.

Federführend wird das Projekt vom Jugendbereich der Stadt umgesetzt, unterstützt von lokalen Partnern wie dem Jugendforum. Die Veranstaltung dient als Startschuss für die Gründung eines lokalen Bündnisses und ist offen für alle Interessierten.

Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich ab [email protected]. Ab dem 1. April können Projektanträge eingereicht werden.

Polizei: Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen

14.10 Uhr: Weitere Einzelheiten aus der Kriminalstatistik: Insgesamt konnten 4.240 Tatverdächtige ermittelt werden (3.099 männlich, 1.141 weiblich). Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 4.693) bedeutet dies einen Verringerung um 7,9 Prozent.

Im Jahr 2024 waren 580 Tatverdächtige nichtdeutscher Herkunft (2023: 658). Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger an der Gesamtanzahl aller ermittelten Tatverdächtigen ist leicht zurückgegangen und betrug im Jahr 2024 13,7 Prozent (2023: Anteil: 14 Prozent).

Das Kriminalitätsstatistik des Salzlandkreises für 2024. (Grafik: MRM/Kroschel)

Der Anteil der Tatverdächtigen unter 21 Jahren ist annähernd gleichgeblieben und lag bei 22,7 Prozent (964 Tatverdächtige). Im Jahr 2023 betrug dieser Anteil 22,4 Prozent (1052 Tatverdächtige).

Von den unter 21-Jährigen wurden 277 Kinder (bis 14 Jahre), 413 Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) und 274 Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) als Tatverdächtige ermittelt.

Welche Fallgruppe besonders heraussticht und warum, darüber informieren wir Sie gleich noch.

Stolpersteine: Eine der ersten Familien, die weg mussten

13.37 Uhr: Die nächsten Stolpersteine: Die an der Halleschen Straße in Bernburg wohnende jüdische Familie Freiberg musste damals als eine der ersten die Stadt verlassen.

Vor der Halleschen Straße 25 sind vier Stolpersteine für Familie Freiberg verlegt, die zu den ersten aus Bernburg deportierten Juden gehörte. (Foto: Engelbert Pülicher)

Worum sich die Nachfahren kümmerten, erzählen wir Ihnen hier in unserer Serie zu Bernburgs Stolpersteinen.

Seeland: Kitas müssen Spielgeräte zurückbauen

13.01 Uhr: In den Kitas im Seeland müssen Indoor-Spielgeräte zurückgebaut werden, weil sie nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechen.

Der obere Bereich des Spielhauses in der Froser Kita. (Foto: J. Bonk)

Eltern kritisieren, dass sie nicht informiert wurden. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Polizeistatistik: Weniger Fälle, weniger Aufklärung

12.29 Uhr: Das Polizeirevier Salzlandkreis hat am Morgen polizeiliche Kriminalitätsstatistik für den Salzlandkreis für das Jahr 2024 vorgestellt. Die Zahl der erfassten Straftaten ist demnach gegenüber dem Vorjahr auf 11.455 Fälle (2023: 12.440) gesunken. Dies entspreche einem Rückgang um 7,9 Prozent.

Deutlich weniger Fälle hatte das Polizeirevier Salzlandkreis im Jahr 2024 zu bearbeiten. Dabei sank allerdings auch die Aufklärungsquote. (Symbolfoto: dpa)

Von den erfassten Straftaten konnten 5.916 Fälle aufgeklärt werden, dies entspricht einer Aufklärungsquote von 51,6 Prozent. Damit ist die Aufklärungsquote im Vergleich zum Vorjahr (54,Prozent) gesunken.

Wie die Statistik im Detail aussieht, darüber informieren Sie hier noch im Laufe des Tages.

Krebsberatung in Aschersleben

11.54 Uhr: Am Mittwoch, 27. März, bietet die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft wieder eine psychosoziale Krebsberatung für Betroffene und ihre Angehörigen aus den Städten Aschersleben, Seeland und Umgebung an.

Im Rahmen des kostenfreien Angebotes informieren Psychoonkologen zu Krebserkrankungen, unterstützen bei der Krankheitsbewältigung und bei der Entscheidungsfindung, begleiten in Krisensituationen, helfen bei der Entwicklung neuer Perspektiven, geben Informationen zu sozialrechtlichen Fragen und vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen sowie sozialen und medizinischen Einrichtungen.

Die Beratung findet nach vorheriger Terminvereinbarung von 9 bis 15 Uhr auf Ebene E im Ascherslebener Ameos-Klinikum, Eislebener Straße 7a, statt. Die Anmeldung erfolgt unter der Nummer 0345/478 81 10 oder per Mail an [email protected].

Töpfern in der Grundschule in Großmühlingen

11.17 Uhr: Tassen, Stiftehalter oder kleine Körbchen selbst getöpfert: Die Schüler der Friedrich-Loose-Grundschule in Großmühlingen konnten sich mit all ihren Ideen mit Ton kreativ austoben.

Die Schüler Linos und Bennett kreieren mit der Hilfe von Bärbel Feldbach eigene Gefäße aus Ton. (Foto: Frank Schiwek)

Wie sie sich dabei angestellt haben, erfahren Sie hier.

Auf dem Fußweg in Nienburg soll was passieren

10.29 Uhr: Seit Jahren wird um die Sanierung des Fußweges an der Bahnhofstraße in Nienburg gekämpft.

Der Fußweg an der Bahnhofstraße in Nienburg soll saniert werden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was die Probleme sind und wie es mit dem Weg weitergeht, lesen Sie hier.

Aus Angst nach Unfall in Schönebeck weggefahren

9.53 Uhr: Ebenfalls am Mittwoch beobachteten Zeugen einen Unfall in der Calbeschen Straße in Schönebeck. Wie sie der Polizei berichteten, hatte die Fahrerin eines Pkw ein anderes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt und dann unerlaubt die Unfallstelle verlassen.

Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Die Beamten begaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme zur Wohnanschrift der vermeintlichen Fahrzeugführerin und konnten diese dort auch antreffen.

Im Rahmen der Befragung gab die 76-Jährige zu, den Unfall bemerkt zu haben. Aus Angst vor den Konsequenzen sei sie aber weitergefahren.

Einbruch in Keller im Kastanienweg

9.11 Uhr: Am Mittwochabend wurde die Polizei über einen Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Bernburger Kastanienweg informiert. Unbekannte sollen sich laut Polizeibericht über die Hintertür Zugang zum Gebäude verschafft und anschließend die Kellerverschläge aufgebrochen haben.

Die Diebe erbeuteten zunächst zwei E-Bikes samt Ladegeräten und Akkus, die dort gesichert verwahrt wurden, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis. Eines der Elektro-Fahrräder hätten die Täter jedoch – womöglich aufgrund eines defekten Rades – am Ende des Kellers zurückgelassen.

Warten auf die Tiefgarage im Hof Juckenack

8.24 Uhr: Die AGW baut im Hof Juckenack in Aschersleben eine Tiefgarage. Damit soll Ersatz für die Fläche am Burgplatz geschaffen werden.

Die Archäologen waren hier schon am Werk. Das leerstehende Gebäude links soll abgerissen werden. (Foto: Frank Gehrmann)

Denn dort fallen viele Stellplätze weg. Wie Abhilfe geschaffen werden soll, erfahren Sie hier.

Die Arche hat wieder Wasser

7.39 Uhr: Die Crowdfunding-Aktion für den Kleingartenverein in Bad Salzelmen hatte Erfolg.

Mit einer Unterschrift wurde das Bauprojekt übergeben. (Foto: Kleingartenverein)

Die Baumaßnahmen sind nun abgeschlossen: Jetzt hat die Arche wieder Wasser.

Einsturzgefahr: Selke-Brücke in Hoym gesperrt

6.54 Uhr: Einsturzgefährdet ist die alte Selke-Brücke von Hoym, die neben der Ortsdurchfahrt am ehemaligen Gasthof „Drei goldene Balken“ entlangführt. „Wir mussten sie umgehend sperren“, informierte Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier am Mittwochabend während der Ortschaftsratssitzung von Hoym.

Die Selke-Brücke in Hoym ist gesperrt. (Foto: Frank Gehrmann)

Dort hatte Rätin Karin Hühnerjäger (HZZ) nachgefragt, weil ältere Bürger des Ortes mit Rollstuhl oder Rollator nicht gern den abgeschrägten Fußweg auf der Hauptbrücke, sondern lieber die Nebenstrecke nutzen. Was nun mit der Möller-Brücke passiert, darüber müssen Rat und Verwaltung jetzt beratschlagen.

Das Bauwerk hat übrigens auch historische Bedeutung: 1945 führte über dessen Pflaster der Todesmarsch von KZ-Häftlingen. (gin)

Campingplatz: Ermittlungen gegen Bürgermeister

6.23 Uhr: Der Streit um den Campingplatz am Schachtsee in Wolmirsleben treibt neue Blüten: Mit einer Strafanzeige gegen den Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr, die der Besitzer des Campingplatzes Joachim Nöske im November erstattet hatte, beschäftigt sich nun die Staatsanwaltschaft in Magdeburg.

In diesem Jahr bleibt der Badestrand am Großen Schachtsee in Wolmirsleben verwaist. (Foto: René Kiel)

Die hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eröffnet. Was das in diesem Fall bedeutet, erklären wir Ihnen hier.

Zwei neue Weltmeister in Bernburgs Goldenem Buch

6.11 Uhr: So werden zwei Weltmeister aus Bernburg geehrt: Die beiden Kraftsportler Andreas Donath und Laura Drescher haben sich ins Ehrenbuch der Stadt Bernburg eingetragen.

Andreas Donath und Laura Drescher haben sich im Beisein von Oberbürgermeisterin Silvia Ristow in das Ehrenbuch der Stadt Bernburg eingetragen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wer dort noch verewigt ist und welche Ziele die Sportler nun haben, erzählen wir Ihnen hier.

Bollen: Trockene Wochen sorgen für Sorgen in Calbe

5.54 Uhr: In nur knapp zwei Wochen wurden die Zwiebeln auf den Feldern bei Calbe gesät. Jetzt gibt es Bedenken, ob genügend Zwiebeln geerntet werden können.

Riesige Maschinen sind notwendig, um die Zwiebelsamen ordentlich und gerade in den Boden zu bringen. (Foto: Thomas Höfs)

Denn aktuell ist es wieder viel zu trocken. Die Landwirte hoffen deshalb auf Regen.