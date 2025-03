Furchtbarer Verdacht Lockt ein Mann in Bernburg Mädchen in seine Wohnung?

Hat ein Mann in Bernburg Mädchen belästigt? Hat er sie sogar in seine Wohnung gelockt und dort gefesselt? Und gibt es wirklich noch mehr dieser Fälle in der Stadt? Eine Mutter schlägt Alarm, wendet sich an die Öffentlichkeit und erstattet Anzeige. Was die Polizei dazu sagt.