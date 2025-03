Bernburg/MZ. - Vor dem Privateingang des Eckgebäudes Große Hallesche Straße/Roschwitzer Straße liegen seit 2017 vier Stolpersteine. Wenn man sie putzt, erhöht man immer wieder die Lesbarkeit der in Messing geschlagenen Lebensdaten der jungen jüdischstämmigen Familie Freiberg. Sie wurde bei der ersten Deportation aus Bernburg am 13. April 1942 in Viehwaggons zunächst nach Magdeburg und einen Tag später in das Warschauer Ghetto transportiert.

