Am Freitag sind zwei fünfjährige Kinder aus einem Kindergarten in Dessau weggelaufen. Die schnell informierte Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihnen und fand sie schließlich.

Kinder türmen aus Dessauer Kindergarten - Große Suche mit Hunden und Hubschrauber

Dessau/MZ. - Die Polizei hat mit einem Hubschrauber und Streifenbeamten am Freitag nach zwei fünfjährigen Kindern gesucht, die um 11.10 Uhr aus einem Dessauer Kindergarten getürmt sind. Um 12.15 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung die beiden wohlbehalten an der Brauereibrücke und brachte sie zurück.

Um welchen Kindergarten es sich handelte, sagte die Polizei nicht.