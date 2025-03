Hummeln haben in Barby an der alten Schiffswerft ein kunstvolles Nest hinterlassen, der „Salzkreisel“ wünscht in Bernburg jetzt „Glück auf“, einem Ascherslebener Sternfreund ist eine besondere Sonnenaufnahme gelungen: Im Ticker von Donnerstag, 20. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 19. März 2025.

19.11 Uhr: Bei archäologischen Arbeiten im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen für den „SuedOstLink“ sind bei Atzendorf im Salzlandkreis mehrere neue Gräber entdeckt wurden.

Bei einem Vor-Ort-Termin wurden der Öffentlichkeit die Funde vorgestellt. (Foto: Nadja Bergling)

Es sollen wieder wie zuletzt bei Förderstedt sehr, sehr alte Gräber sein. Was gefunden wurde, erzählen wir Ihnen hier ausführlich.

Hornissen können Kunst in Barby

18.43 Uhr: Hornissen sind friedliche Brummer mit Appetit auf Wespen. In der alten Barbyer Schiffswerft wurde jetzt ein Nest aus dem Vorjahr entdeckt, das eine unglaublich kunstvolle Oberfläche hat.

Berti Wegener hat in einem Werkstattgebäude der ehemaligen Barbyer Schiffswerft ein sonderbares „Nest“ gefunden. (Foto: Thomas Linßner)

Wie das Ganze genau aussieht, erfahren Sie hier.

Glück auf am Salzkreisel in Bernburg

18.21 Uhr: Der „Salzkreisel“ wünscht in Bernburg jetzt „Glück auf“: K+S schuf im Kreisverkehr vor dem Salzwerk ein Kunstwerk mit Symbolen des Bergbaus und der Stadt.

Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (von links), Werksleiterin Dorothee Telaar und Steffi Damme, ehemalige Ideenmanagerin des K+S-Salzwerks Bernburg, mit dem symbolischen Scherenschnitt zur Einweihung. (Foto: Engelbert Pülicher)

Am Donnerstag wurde es offiziell übergeben.

Die nächsten Bäume für Aschersleben

17.55 Uhr: Die Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ geht in eine neue Runde. Wie Silvio Merkwitz, Chef des Verschönerungsvereins, mitteilt, wird am Samstag, 26. April, zur symbolischen Pflanzaktion eingeladen. „Sie findet auf der Herrenbreite statt, los geht es 11 Uhr“, informiert der Ascherslebener.

Nach jetzigem Stand werden dann 14 Bäume im gesamten Stadtgebiet gepflanzt. Sie alle sind gespendet worden. „Drei bis vier Bäume werden auf der Herrenbreite eingepflanzt“, informiert er weiter. „Mein Baum für Aschersleben“ ist eine gemeinsame Aktion des Bauwirtschaftshofs, der Stadt Aschersleben und des Verschönerungsvereins.

In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen dieser Aktion zahlreiche Bäume gepflanzt. „Das ist nur möglich, weil sich immer wieder Menschen entscheiden, für einen Baum zu spenden. Dafür ein herzliches Dankeschön!“, würdigt Merkwitz.

Blutspenden und dann zum Festival

17.23 Uhr: Anderen Menschen helfen und dabei einen Ausflug zu einem Musikfestival gewinnen: Diese Chance bieten die DRK-Blutspendedienste NSTOB (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern) und Nord-Ost (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein) auch Blutspendern aus dem Salzlandkreis.

Auch Karten für das Hurricane Festival gibt es bei der Blutspende-Aktion zu gewinnen. (Symbolfoto: dpa)

Wer sich bis 30. April in der Blutspende-App anmeldet und in dieser Zeit einen Blutspende-Termin in einem der genannten Bundesländer wahrnimmt, nimmt an der Verlosung für eines der 84 Tickets für das „Hurricane“-, „Southside“-, „M’era Luna“- oder „Highfield“-Festival teil.

Mit der Aktion soll auch der sinkenden Zahl an Erstspendern entgegengewirkt werden, deren Zahl im vergangenen Jahr um sechs Prozent gegenüber 2023 gesunken ist. Alle Infos dazu gibt es hier.

Begeistert fürs Lesen in Gatersleben

16.44 Uhr: Sonja Schubert liebt das Lesen und will die Gaterslebener Bibliothek noch ein bisschen bekannter machen.

Sonja Schubert will sich um die Werbung für die Gaterslebener Bibliothek kümmern. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum sie Bibliotheken in ländlichen Gegenden bezaubernd findet, erzählt sie Ihnen hier.

Zigarettenautomat am Paradies gesprengt

15.53 Uhr: In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Ilberstedter Straße in Bernburg am Freizeitpark Paradies ein Zigarettenautomat mit Pyrotechnik gesprengt. Wie die Polizei berichtet, sei der Automat dabei schwer beschädigt worden.

Anschließend seien offenbar die Zigaretten und das Bargeld entnommen worden und die Täter geflüchtet. Derzeit geht die Polizei von einem Schaden von etwa 15.000 aus. Zeugen können sich beim Polizeirevier Salzlandkreis, Telefon 03471-3790.

Raubüberfall auf der Schillerstraße in Schönebeck

15.16 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwochabend zwischen 21.55 und 22 Uhr in der Schillerstraße in Schönebeck zu einem Raub. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sei ein 34-jähriger in Schönebeck wohnhafter Serbe er von mehreren Personen bedroht worden.

Aus der Tätergruppierung von vier Personen heraus sei er dann im weiteren Verlauf geschlagen worden. Im Handgemenge wurden ihm aus der Jacke verschiedene Wertgegenstände entwendet. Anschließend verschwanden die Täter.

Die Polizei geht davon aus, dass es Zeugen der Tat geben könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, Telefon 03471-3790, entgegen.

Eine besondere Sonnenaufnahme in Aschersleben

14.41 Uhr: Der Ascherslebener Sternfreund Klaus Rockmann dokumentiert seit Jahrzehnten Sonnenflecken. Jetzt ist ihm dabei eine besondere Sonnenaufnahme gelungen.

Zwar unscharf, aber ein Glücksfall: Klaus Rockmann hat Tauben vor der Sonne erwischt. (Foto: Klaus Rockmann)

Wie es dazu gekommen ist, erzählen wir Ihnen hier.

Neue Baustelle: Sanierung der L 65 mitten in Calbe

14.08 Uhr: Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilt, beginnen am kommenden Montag in Calbe Bauarbeiten an einem Abschnitt der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 65. Anlieger und Autofahrer müstsen aufgrund der erforderlichen Vollsperrung knapp drei Wochen lang mit Behinderungen in der Nienburger Straße rechnen.

Das Land investiere rund 145.000 Euro in die Beseitigung von Fahrbahnschäden und den Einbau einer neuen Asphaltdecke auf insgesamt 5.000 Quadratmetern zwischen den Abzweigen Brückenstraße und Brumbyer Weg/Bernburger Straße.

Die erforderlichen Arbeiten würden in zwei Abschnitte unterteilt, sodass der ÖPNV während der Bauzeit weitestgehend aufrechterhalten werden könne, teilt das Ministerium mit.

Am Freitag, 11. April, soll alles fertig sein. Der Durchgangsverkehr werde solange über die L 63 und den Brumbyer Weg umgeleitet.

Streit um Kanalbau in Nachterstedt

13.12 Uhr: Der Seeland-Stadtrat hat die Erhöhung der Mittel für den Kanalbau in Nachterstedt abgelehnt.

Der Kanalbau in Nachterstedt wurde nach den ersten Anfängen eingestellt, da die Firma Probleme hatte. Eine andere Baufirma hat übernommen, möchte nun aber von der Stadt mehr Geld. Das stößt nicht auf Gegenliebe. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Bürgermeister Robert Käsebier will das rückgängig machen, findet im Verwaltungsausschuss aber keine Mehrheit. Wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

Nur mit einem falschen Pass eingereist

12.21 Uhr: Eigentlich wird es bei Einsprüchen gegen Strafbefehle, bei denen sich der Vorwurf als richtig herausstellt, vor dem Amtsgericht meist teurer.

Ein Mann aus Syrien, der ohne gültige Dokumente eingereist war, kam nun trotzdem billiger davon. Warum der Fall überhaupt in Bernburg verhandelt wurde, erklären wir Ihnen hier.

25 Jahre Heimatverein Plötzky

11.53 Uhr: Um ein paar Jahr weniger als am Stephaneum geht es östliche der Elbe: Der Heimatverein Plötzky Ostelbien wird im März 25 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat er eine neue Chronik unter dem Titel „25 Jahre für Plötzky“ herausgebracht. Diese zeige die Fülle der Aktionen und Veranstaltungen, berichtet der Vorsitzende Martin Kütz.

Auf der Mitgliederversammlung erhielten alle Vereinsmitglieder jüngst ein persönliches Exemplar. Nach 25 Jahren und mit inzwischen 65 Mitgliedern ist der Heimatverein eine feste Größe im Ort. Er führt Veranstaltungen durch und betreibt im Bürgerhaus eine Heimatstube mit über 3.500 Exponaten und etwa 15.000 Dokumenten aus der Ortsgeschichte.

Interessierte können die Chronik zum Preis von 12 Euro beim Verein erwerben. Kontakt können sie aufnehmen unter 0173 842 54 43 oder per E-Mail an [email protected].

700 Jahre Stephaneum in einer Chronik

11.12 Uhr: Am nächsten Dienstag wird die Festschrift zum 700-jährigen Bestehen des Ascherslebener Stephaneums vorgestellt.

Schulleiter Axel Wieczorek blättert durch die Chronik des Stephaneums. (Foto: Frank Gehrmann)

Welche spannenden Einblicke in die Schulgeschichte die Chronik bietet, verraten wir Ihnen hier.

Die neue Vorsitzende des Jugendbeirats

10.27 Uhr: Luise Buchta übernimmt als neue Vorsitzende des Jugendbeirates in Bernburg noch mehr Verantwortung.

Luise Buchta ist die neue Vorsitzende des Jugendbeirates Bernburg. (Foto: Thomas Siebentischer)

Warum sich die Zehntklässlerin engagiert und welche anderen Interessen sie noch hat, erzählt sie Ihnen hier.

Ist eine alte Deponie in Calbe eine Gefahr?

9.52 Uhr: Ist eine ehemalige Deponie in Calbe eine Gefahr für Mensch und Umwelt? Ein Unternehmen äußert Bedenken zu der ehemaligen Deponie auf einer Teilfläche im Industriepark.

Im Industriegebiet von Calbe gibt es noch Platz. (Foto: Thomas Höfs)

Das Landesverwaltungsamt sieht aber keine Probleme. Um welche Altlasten auf dem Gelände es wirklich geht, erklären wir Ihnen hier.

Mit „Match & Dinner“ in Bernburg zum Traumpartner

9.17 Uhr: Den Traumpartner binnen fünf Minuten treffen? Das könnte mitten im Herzen von Bernburg bei „Match & Dinner“ möglich werden.

Fünf Minuten, um den Gegenüber kurz kennenzulernen. So viel Zeit haben die Singles beim Speeddating. (Symbolbild: Steffen Schellhorn)

Das ist jetzt im Restaurant „Karl’s Platz“ erstmals geplant. Was genau man dort vorhat, um der Liebe eine Chance zu geben, sagen wir Ihnen hier.

Eine Kunststoffhaube für das Ballhaus

8.32 Uhr: In die Ballhaus-Arena tropfendes Regenwasser soll demnächst der Vergangenheit angehören. Die Ascherslebener Halle erhält eine neue Kunststoffhaube im Riesenformat.

Das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus am Seegraben aus der Drohnen-Perspektive. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie genau die aussehen soll, erklären wir Ihnen hier.

Breite Straße bis zum Sommer gesperrt

7.46 Uhr: Die Breite Straße in der Talstadt in Bernburg ist seit Montag zwischen Penny-Markt und Nicolaikirche voll gesperrt. Grund ist die notwendige Umverlegung einer Fernwärmeleitung.

Weil die Straße bis zum 30. Juli über vier Monate lang vom Durchgangsverkehr nicht genutzt werden kann, ergeben sich auch Konsequenzen für die Entleerung der Abfalltonnen durch den Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB).

Wie Marianne Bothe, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage mitteilte, wollten Vertreter des KWB und des Bauunternehmens am Mittwoch einen Sammelplatz für die Behälter festlegen. (tad)

Frühjahrsputz am Concordia See

6.53 Uhr: Unter dem Motto „Nachhaltig leben – Mensch und Natur“ steht der Sonnabend, 22. März, im ÖSA-Obstbiotop am Concordia See, wo die Mitarbeiter der ÖSA und ihre Familien bei einem Frühjahrsputz das gerade erst angelegte Areal auf Vordermann bringen.

Erst im Herbst wurden die Obstbäume gepflanzt. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Zudem sollen an diesem Tag sogenannte Bienenbeuten ausgebracht werden, um Bienenvölkern ein neues Zuhause zu geben. Die Streuobstwiese mit alten Sorten ist in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald entstanden, die am See Biotope schaffen möchte. (gin)

A 14: Schwerer Lkw-Unfall bei Schönebeck

6.34 Uhr: Nach einem schweren Lkw-Unfall es am frühen Donnerstagmorgen bei Schönebeck ist die A 14 in Richtung Halle teilweise gesperrt.

Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Wie bereitet sich Egelner Mulde auf den Ernstfall vor?

6.28 Uhr: Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat die notwendigen Notfalldokumente erstellt und sich dafür eine Übersicht über die vorhandenen Kapazitäten und Fahrzeuge verschafft.

Die Kameraden der Ortswehren der Verbandsgemeinde Egelner Mulde kommen auch zur Beseitigung von Sturmschäden oder anderen Havarien zum Einsatz. Im August 2023 mussten sie umgestürzte Bäum im Breiteweg in Egeln entfernen. (Foto: René Kiel)

Wo die Einsatzleitung künftig eingerichtet werden soll und was sonst noch wichtig ist, erklären wir Ihnen hier.

In Könnern in Sachen Sicherheit verwurzelt

6.12 Uhr: Ralf Ernst hat nach 40 Jahren seine Uniform an den Nagel gehängt. Das Könneraner Urgestein kannte sein Revier wie seine Westentasche.

Stark verwurzelt wie der Baum auf dem Marktplatz in Könnern ist Regionalbereichsbeamter Ralf Ernst mit der Stadt. Er hat sich nun nach vier Jahrzehnten in den Ruhestand verabschiedet. (Foto: Sebastian Möbius)

Weshalb er damals Polizist geworden ist und was sich seine Kollegen jetzt zum Abschied haben einfallen lassen, lesen Sie hier.

Die Reha-Klinik in Bad Salzelmen wird 30

1995 wurde die Reha-Klinik in Bad Salzelmen fertiggestellt und hat seitdem viele Patienten betreut. Die Behandlungsmethoden haben sich in den Jahren gewandelt.

Mitte der 1990er Jahre wurde die Reha-Klinik fertiggestellt, nachdem 1992 mit dem Bau begonnen wurde. (Foto: Reha-Klinik)

Über 3.000 Rehabilitanden jährlich finden hier auf ihrem Weg zur Genesung Unterstützung – mit bewährten Behandlungsmethoden, einem engagierten Team und den Einflüssen des ältesten Soleheilbads Deutschlands.