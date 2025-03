Wie Speeddating in Bernburg auch durch den Magen gehen soll

Fünf Minuten, um den Gegenüber kurz kennenzulernen. So viel Zeit haben die Singles beim Speeddating.

Bernburg. Liebe auf den ersten Blick? Ist möglich. Den Beweis dafür könnte es schon an diesem Wochenende für so manchen Single in der Saalestadt geben. Dann nämlich wird mitten im Herzen von Bernburg, im Restaurant „Karl’s Platz“ auf dem Karlsplatz das allererste Speeddating für Singles veranstaltet.