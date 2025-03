Der Seeland-Stadtrat hat die Erhöhung der Mittel für den Kanalbau in Nachterstedt abgelehnt. Bürgermeister Robert Käsebier will das rückgängig machen, findet im Verwaltungsausschuss aber keine Mehrheit.

Nachterstedt/MZ - Schon an der ersten Hürde – der Zustimmung des Verwaltungsausschusses – ist ein Widerspruch von Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) gescheitert, was den Kanalbau in Nachterstedt weiterhin zu einem Streitfall macht. Doch von vorn: In seiner Juni-Sitzung im vergangenen Jahr hatte der Seeland-Stadtrat den Beschluss gefasst, rund 77.300 Euro bereitzustellen, um ein notwendiges Projekt des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) in seinem ersten Bauabschnitt in Wilhelm- und Schulstraße aus städtischer Sicht zu begleiten.