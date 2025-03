Sonja Schubert liebt das Lesen und will die Gaterslebener Bibliothek noch ein bisschen bekannter machen.

Warum Gaterslebenerin Bibliotheken in ländlichen Gegenden bezaubernd findet

Sonja Schubert will sich um die Werbung für die Gaterslebener Bibliothek kümmern.

Gatersleben/MZ - „Ich habe als Kind schon gern gelesen“, meint Sonja Schubert. Und erinnert sich: „Wenn ich zu Weihnachten Bücher bekommen habe, war ich in spätestens zwei Tagen damit durch.“ Aber, so fügt die heute 46-Jährige begeistert hinzu, Bücher seien halt auch wundervoll. Und das ist dann auch einer der Gründe, warum sie sich nun im Verein ExLibris und damit auch verstärkt in der Gaterslebener Bibliothek engagieren möchte.