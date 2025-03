Frose/MZ - Es gibt in Frose von Eltern der Kita-Kinder scharfe Kritik, erklär Dieter Gleichner (WFB) im jüngsten Verwaltungsausschuss der Stadt Seeland. Seine Aussage bezog der Froser Ortsbürgermeister dabei auf den Rückbau der alten Indoor-Spielhäuser in der Einrichtung. „Das Geländer am Podest ist nicht mehr hoch genug“, sprach er neue gesetzliche Regelungen an. Und berichtet: Eine Firma, die Spielgeräte herstelle, habe sich bereiterklärt, das Material zu stellen und die Arbeiten TÜV-gerecht auszuführen. „Doch das wurde abgelehnt. Das ist unverständlich“, so Gleichner, der ebenfalls das Wort „Schildbürgerstreich“ benutzte.

