Die Schweizer Autorin Monica Cantieni ist im Literaturprojekt „9 Points of View“ die sechste Stadtschreiberin in Aschersleben. Welches Thema sie besonders interessiert.

Aschersleben/MZ - Seit Sonntag ist sie in der Stadt – neugierig, offen und voller Entdeckungsdrang: Monica Cantieni, die sechste Stadtschreiberin im Literaturprojekt „9 Points of View“ in Aschersleben. Die Schweizer Schriftstellerin, geboren 1965, lebt in Wettingen und hat sich längst einen Namen mit ihren Romanen und Kurzgeschichten gemacht.