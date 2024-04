SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Neuer Spielplatz für wilde Radfahrer in Bedburg, Hoffnung auf eine bessere Straße in Tarthun, gute Nachrichten für Netto-Kunden in Schönebeck, die auch mal anders abbiegen wollen: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.