Aschersleben/MZ - Finale! Die Fußballerinnen von Rotation Aschersleben sind mit einem überzeugenden Auftritt in Aken in das Endspiel des Fußball-Landespokals auf Kleinfeld-Ebene eingezogen. Für Trainer Holger Braun war die Halbfinale-Partie beim FC Stahl Aken die bisher beste in der gesamten Saison. Konzentration, Laufbereitschaft und der unbändige Wille, als Sieger vom Platz zu gehen, seien von der ersten Minute an vorhanden gewesen, lobt er seine Mannschaft.

Nach 80-minütigem großen Einsatz jubelten die Ascherslebenerinnen in Aken: Am Ende stand ein 3:1-Sieg für die Gäste auf der Anzeigentafel. Damit setzt sich die Siegesserie der Fußball-Damen aus Aschersleben fort.

Endspiel gegen Tangermünde

Nach Erfolgen über Traktor Sandersleben (8:0), Rot-Weiß Bad Schmiedeberg (6:0), SG Großgörschen/Räpitz (7:1) und dem 3:1 gegen Stahl Aken qualifizierten sich die Fußballerinnen von Rotation erstmals für das Pokalfinale auf Kleinfeld. Am 1. Mai können sich die Spielerinnen wieder ihre Fußballschuhe schnüren. Im Endspiel treffen sie dann auf Saxonia Tangermünde. Und das auf der Sportanlage in Bernburg. Dort hoffen sie, ob der nur 25 Kilometer Entfernung zum Heimatort, auf zahlreiche Fans, die sie unterstützen werden. „Die Chancen stehen 50 zu 50“, blickt der Coach schon einmal auf den Finalgegner voraus.

Tangermünde führt das Feld in der Fußball-Regionalklasse 1 an, Rotation in der Regionalklasse 2 - und das in souveräner Manier. Die Mannschaft um das Trainergespann Holger Braun und Maik Liebich verließ in den bisherigen acht Punktspielen den Platz stets als Sieger. Und das bei einem Torverhältnis von 48:2. Der Staffelsieg ist den Spielerinnen um Kapitänin Patricia Braun kaum noch zu nehmen, die Teilnahme an der Endrunde steht damit wie im vergangenen Jahr fast sicher fest. Dort stehen sich dann die Sieger der fünf Regionalklassen gegenüber. Im Vorjahr gewann Rotation das Finalturnier.

Jüngste sorgt für Führung

In Aken sorgte Mareen Haußmann, die mit 16 Jahren jüngste Spielerin des Teams, in der 52. Minute für die Führung für Aschersleben. Nach dem unglücklichen Ausgleichstreffer (61.) antwortete Rotation postwendend durch Saskia Buschhorn, die mit dem Tor zum 2:1 den alten Abstand wiederherstellte. „Wir hatten uns viele Chancen erspielt“, freuen sich die Trainer über die Offensivleistungen „ihrer“ Mädels, die sich aufgrund der Steigerung in den zweiten 40 Minuten das Finalticket verdienten.

Den Schlusspunkt zum 3:1-Sieg setzte dann Anna Kluck in der 70. Spielminute. Die Spielerinnen von Rotation Aschersleben jubelten, lagen sich in den Armen. Und hoffen am Maifeiertag in Bernburg auf den großen Coup: Den Pokalsieg!