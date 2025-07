Ein heimlich geschossenes Foto sorgt in Zeitz für Wirbel: Zeigt es wirklich einen Busfahrer mit dem Handy am Steuer? Die PVG reagiert – und gibt Fahrgästen klare Tipps.

Busfahrer mit Handy am Steuer? Das sagt die PVG zu brisanten Fotos

Die Handynutzung am Steuer eines Fahrzeugs, egal ob Bus oder Pkw, ist verboten. Ausnahme: das Fahrzeug steht und der Motor ist aus.

Zeitz/MZ. - Der Vorwurf wiegt schwer: Nicht nur einmal habe MZ-Leserin Kornelia Lück aus Draschwitz erlebt, dass ein Busfahrer im öffentlichen Personennahverkehr während der Fahrt sein Smartphone genutzt habe. Als Fahrgast habe sie das aufgeregt. „Während der gesamten Fahrt hatte der Fahrer das Ding in der Hand. Das war kein Einzelfall“, schreibt Lück in einer E-Mail an die MZ. Mit „Ding“ meint die Leserin ein Mobiltelefon.