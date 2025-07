Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Taborer Straße in Naumburg gerufen. Ein Übergreifen des Brandes auf die Wohnungen konnte verhindert werden.

Naumburg/hbo. - Wegen eines Kellerbrands in einem Naumburger Mehrfamilienhaus rückte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag in die Taborer Straße aus. Wie die Polizei mitteilt, standen dort unter anderem ein Kinderwagen und ein Fahrrad in Flammen. Es kam zu einer größeren Rauchentwicklung.

Dank der Löscharbeiten der Einsatzkräfte, die mit Atemschutz in den Keller vorrückten, konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnungen des Hauses verhindert werden. „Bisher sind keine Verletzten zu verzeichnen“, sagte eine Sprecherin der Polizei, als der Einsatz am späten Nachmittag noch lief.