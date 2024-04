Medizinische Versorgng Zusätzliche Sprechstunde von Ärzten im Helios MVZ in Bernburg

Das Helios MVZ an der Friedensallee in Bernburg bietet seit dieser Woche eine wöchentliche Sprechstunde von zwei Ärtzen aus dem Klinikum Köthen an. Was das neue Angebot in Bernburg enthält.