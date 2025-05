Beim Unwetter am Samstagabend setzte es in Naumburg auch den Parkplatz Ecke Spechsart/Nordstraße unter Wasser.

Naumburg. - Eben noch hüllte der Sonnenschein den Burgenlandkreis mit den vielen gelb leuchtenden Rapsfeldern in frühlingshafte Idylle ein, da zogen Samstag am frühen Abend Gewitterwolken heran. Von Blitz und Donner begleitet, peitschte der Sturm den Regen beinahe waagerecht zu Boden. Mancherorts verwandelten sich Plätze in kleine Seen, schoss Niederschlagswasser Straßen hinunter, rief es viele Freiwillige Feuerwehren auf den Plan.