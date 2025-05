Integration und Teilhabe „Vielfalt ist normal“: Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg engagiert sich seit 35 Jahren

In Quedlinburg ist 1990 einer der ersten Lebenshilfe-Vereine in der ehemaligen DDR ins Leben gerufen worden. Auf das vielfältige Engagement in inzwischen 35 Jahren ist jetzt zurückgeblickt worden.