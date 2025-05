Merseburg/MZ. - Rettungskräfte sind am Samstag gegen 1.30 Uhr in den Lippeweg in Merseburg zu einem Einsatz gefahren, um dort einem 21-jährigen Mann zu helfen. Doch im Rettungswagen, vor der Abfahrt in ein Krankenhaus, wurde der Mann aggressiv und schlug einen Rettungssanitäter ins Gesicht.

Nach Angaben der Polizei flüchtete der Patient aus dem Rettungswagen. Polizeibeamte konnten den immer aggressiver werdenden, alkoholisierten Mann, welcher auch Drohungen aussprach, schließlich stellen. In der weiteren Folge nahm die Polizei den jungen Mann nach einer ärztlichen Begutachtung für mehrere Stunden in Gewahrsam, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion weiter.