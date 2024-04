Vom Logo bis zum Angebot: Vieles hat sich im Ascherslebener Majoranwerk verändert. Auch das Führungsteam hat sich verjüngt. Was sich sonst noch getan hat.

Edith Knepel füllt gerade Bratkartoffelgewürz in Reagenzgläser ab. Solche Geschenke können im Werksverkauf erworben werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Da, wo sich vorher neben Majoran auch Fenchel und Petersilie in einen hellgrünen Halbrahmen hineingestreckt haben, ist jetzt eine stilisierte Majoranpflanze zu erkennen. Das Ascherslebener Majoranwerk (Mawea), Partner der Salzlandkiste, hat sich neu aufgestellt: Und das nicht nur in Sachen Logo und Website. An der Spitze des Traditionsunternehmens steht inzwischen ein junges Team, der Verkaufsraum wurde vergrößert und neu eingerichtet, das Angebot um ungewöhnliche Produkte – etwa Pellets für Pferde – erweitert.