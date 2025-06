Lagerhalle in der Berliner Straße in Halle steht in Flammen

In der Berliner Straße in Halle kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - In den frühen Morgenstunden des Freitags ist in der Berliner Straße erneut eine Lagerhalle in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bekämpfte die Flammen über eine Drehleiter. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Bereits vor wenigen Tagen brannte auf demselben Gelände eine andere Lagerhalle vollständig nieder. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist derzeit unklar.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Diemitz. Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.