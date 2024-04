Ein echter Hingucker am Himmel über Ascherleben, die Zukunft Güstens an der A 36 und was der Minister dazu sagt, ganz viel Geschichte von Bäcker Schwarz aus Biere: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 4. April 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

6.18 Uhr: Der April kündigt schon gleich zu Beginn des Monats einmal an, was er optisch so draufhat. So ist nicht nur der schnelle Wechsel zwischen Sonne und Regen typisch für ihn.

Ein echter Hingucker war dieser doppelte Regenbogen am Dienstag in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Nein, er kann auch beides gleichzeitig und lässt dabei den Himmel in den tollsten Farben erstrahlen, wie bei diesem doppelten Regenbogen am Dienstagabend in Aschersleben. Mal sehen, was in den nächsten Wochen noch so folgt.

Wie entwickelt sich Güsten an der A 36?

6.09 Uhr: Die Stadt Güsten möchte sich zukunftsfähig aufstellen – unter anderem mit einem neuen Gewerbegebiet an der A 36.

Jan Ochmann (von links) erklärt Sven Schulze und Stefan Ruland die bevorstehenden Porjekte. Michael Kruse (rechts) liegt der Bahnhof besonders am Herzen. (Foto: Lisa Kollien)

Wie das Land Sachsen-Anhalt dabei helfen könnte und wann die Umsetzung geplant ist, darüber sprachen die Verantwortlichen jetzt mit Minister Sven Schulze (CDU). Das kam dabei heraus.

Bäckerhandwerk über 130 Jahre

5.58 Uhr: Die Bäckerei Schwarz in Biere feiert in diesem Jahr ihr 130-jähriges Jubiläum. Seitdem hat sich viel verändert - nicht nur im Handwerk selbst, sondern auch bei den Rahmenbedingungen.

In der Bäckerei Schwarz haben alle Mitarbeiter ihre spezielle Aufgabe. Der Betrieb bildet auch selbst aus. (Foto: Alina Bach)

Gerade zuletzt musste das Handwerk lernen, mit steigenden Löhnen, Energiekosten und Bürokratie umzugehen. Die Bäckerei Schwarz hat das bisher geschafft.