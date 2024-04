Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Gibt es einen Ausbildungsstau bei den Feuerwehren in der Region? Im Zuge der Corona-Beschränkungen haben zahlreiche Grundlehrgänge und weitere spezialisierende Ausbildungen nicht stattfinden können. Und seit dem Ende der Maßnahmen wird zum Beispiel nur noch einmal im Jahr ein Grundlehrgang im Salzlandkreis, genauer gesagt in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Staßfurt angeboten. Deshalb kümmern sich viele Feuerwehren selbst um ihre Grundlehrgänge – so auch in Aschersleben und dem Seeland, wo man sich mit Wehren aus der Region austauscht, um die Ausbildungen abzusichern.