Das Streetfood-Festival kommt nach einem Jahr Pause am Wochenende wieder nach Aschersleben. Was die Gäste hier erwartet.

Aschersleben/MZ - „30 internationale Stände. Spezialitäten aus der ganzen Welt – von Amerika über Asien und Afrika durch ganz Europa. Dazu spezielle Biere, wie Craft-Beer oder irisches Bier“, zählt Alexander Kopke das auf, was die Ascherslebener an diesem Wochenende im Bestehornpark erwartet. Dort lädt seine Agentur „alex-Veranstaltungen“ nämlich vom Freitag, 5. April, bis zum Sonntag, 7. April, zum Streetfood-Festival und damit zu einer kulinarischen Reise rund um die Welt ein.

Seit 2017 schon lässt Kopke in der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts zum Festival die ausgefallensten Köstlichkeiten auffahren: von knusprig gebrutzelten Heuschrecken, über Bison-Burger bis hin zu frittierten Marsriegeln. Nach einem Jahr Pause sind die Gastronomen und Händler aus aller Welt nun wieder in Aschersleben am Start. Was sie dabei haben? Die Leute sollen sich einfach überraschen lassen, so Kopke. Die Gastronomen würden das Beste mitbringen, was die Küchen in ihren Trucks zu bieten hätten und in eine Hand passe – alles natürlich frisch zubereitet.

Musik passend zum Bier

Was Kopke aber bereits verrät: „Passend zum irischen Bier gibt es auch ein entsprechendes Kulturprogramm.“ Die Musiker Adam Keating und Freddie McCorkey sowie Irish-Folk-Singer Steve Reeves seien auf der Bühne zu erleben.

Und auch für den Nachwuchs gibt es reichlich Abwechslung. „Für Kinder bietet das ganze Wochenende Unterhaltung mit Bungee Trampolin, Kinderschminken und vielfältigen Eisvariationen“, meint Thomas Lehmann von der Veranstaltungs-Agentur.

Geöffnet hat das Streetfood-Festival übrigens am Freitag, 5. April, von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend bereits von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag noch einmal von 11 bis 20 Uhr. Alexander Kopke hofft jedenfalls auf viele hungrige und aufgeschlossene Gäste, die sich am Wochenende gern von den kulinarischen Genüssen überraschen lassen.

Der Eintritt kostet laut Veranstalter als Tagesticket drei Euro, für alle drei Tage fünf Euro, Kinder bis 13 Jahre können kostenlos rein.