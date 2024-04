Staßfurterin erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande, in Bernburg machte sich die Stadtbibliothek einen Scherz mit Bibliothekaren zum Ausleihen, Calbenser konnten sich kostenlos die Augen untersuchen lassen: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 2. April 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 3. April 2024:

Das ist neu am Mittwoch:

7.31 Uhr: Mit dem Beginn des Frühjahrs startet auch die Hauptsaison am Ringheiligtum Pömmelte traditionell wieder mit einem bunten Fest, mit Musik, Tanz und mit einem Regionalmarkt für die Besucher. Damit beim „Frühlingsauftakt“ in diesem Jahr am Sonntag, 21. April, von 11 bis 15 Uhr das Angebot wieder möglichst vielfältig gelingt, sucht der Salzlandkreis noch weitere Beteiligte.

Jeder Interessierte, der seine kreativen, künstlerischen, handwerklichen oder auch kulinarischen Fähigkeiten dort mit einem Stand präsentieren möchte, kann sich bei der zuständigen Stabstelle melden für weitere Informationen und Abstimmungen. Zeit ist noch bis zum Montag, 8. April. Kontakt erfolgt über die E-Mail-Adresse [email protected].

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Kaffee mit Links in Bernburg

6.59 Uhr: Im Bernburger Wahlkreisbüro der Linken-Abgeordneten Jan Korte und Eva von Angern gibt es am heutigen Mittwoch wieder die Gelegenheit, sich beim „Kaffee mit Links“ auszutauschen.

Ab 15 Uhr können sich interessierte Bürger in der Kleinen Wilhelmstraße 2b bei Kaffee und Kuchen über das aktuelle politische Geschehen informieren.

Vorspiel zum Boxen im Ballhaus

6.42 Uhr: In zehn Tagen ist es so weit: Der Ascherslebener Julian Vogel geht bei der SES-Box-Gala im Ballhaus an den Start. Der 21-Jährige tritt als Hauptkämpfer um die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft im Super-Weltergewicht an. In Vorbereitung auf dieses „Heimspiel“ hat der Boxer am Dienstagvormittag gemeinsam mit Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme einige Sportstätten in der Stadt besucht, unter anderem die Sportfläche im Bestehornpark und den Skatepark am Ballhaus.

Schon mal die Box-Handschuhe geschnürt haben Julian Vogel (rechts) und Ascherslebens OB Steffen Amme. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch in der Arena, in der der Kampf stattfinden wird, hat Julian Vogel vorbeigeschaut und konnte so schon einmal sehen, wo seine Fans am 13. April Platz nehmen werden. „Die Euphorie ist groß“, meint OB Steffen Amme mit Blick auf den anstehenden Boxkampf.

Das zeigen auch die Verkaufszahlen der Tickets: Von den 2.000 Karten seien nur noch 150 verfügbar, sagt SES-Sprecher Christof Hawerkamp. Neben Julian Vogel und seinem Gegner, dem belgischen Meister Jan Helin, steigen an dem Abend auch Roman Fress, Tom und Marlon Dzemski, Robin Rehse und Lara Ochmann in den Ring.

Aprilscherz mit Bibliothekarin

6.19 Uhr: Der 1. April stand im Zeichen der Scherze. Auch die Stadtbibliothek hat ihre Follower auf Instagram versucht, hinters Licht zu führen: Sie bietet laut einem Post auf Instagram einen neuen Service an: „Leih eine Bibliothekarin“ heißt es darin.

Einen Scherz der besonderen Art hat sich die Stadtbibliothek in diesem Jahr am 1. April erlaubt. (Foto: Stadtbibliothek Bernburg)

Für zwei Stunden würde eine Fachkraft vorbeikommen und helfen, die Bücher zu sortieren und „die Schätzchen abzustauben“. Außerdem würde sie passende Lesetipps geben. „Unsere Testläufe waren schon ein voller Erfolg und haben für pure Begeisterung gesorgt“, schreiben die Mitarbeiter der Stadtbibliothek auf Instagram.

Auzeichnung für gesellschaftliches Engagement

6.01 Uhr: Stolz zeigt Rita Föhse die blaue Schatulle, die das Bundesverdienstkreuz am Bande enthält. Die 75-jährige Staßfurterin wurde vergangenen Mittwoch in der Magdeburger Staatskanzler als eine von vier Menschen für ihren Verdienst an der Gesellschaft ausgezeichnet. Die Übergabe erfolgte durch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Rita Föhse erhielt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihr Reiner Haseloff (rechts) überreichte. (Foto: Privat)

Kurz vor Weihnachten habe sie den Brief aus Magdeburg erhalten. „Ich dachte erst, es wäre Werbung. Aber dann habe ich den Absender gesehen und den Brief noch im Auto aufgemacht.“ Mit Herzklopfen. „Ich war ganz aufgeregt.“

Augentest in Calbe

5.21 Uhr: Der Berliner Arzt Dr. Claus Gruber hat mit seinem Team das Krankenhaus in Calbe besucht und dort Untersuchungen angeboten. Nach den drei Tagen zeigte sich der Mediziner von der Resonanz positiv überrascht: Knapp 90 Bürger hatten sich bei ihm angemeldet und wollten das Angebot annehmen, schilderte er.

In Calbe war die Nachfrage nach Augenuntersuchungen hoch. (Foto: Mirantus)

Drei Tage lang konnten kürzlich Calbenser und Bürger aus der Umgebung im Krankenhaus Calbe ihre Augen untersuchen lassen.