7.36 Uhr: Wie in den vergangenen Jahren auch bietet der Kreissportbund Salzland auch in diesen Sommerferien wieder ein Schwimmcamp an. Kinder der Jahrgänge 2012 bis 2017 haben die Möglichkeit, ihr Seepferdchen abzulegen oder das Schwimmabzeichen in Bronze zu erwerben.

Termin für das diesjährige Schwimmcamp ist Sonnabend, 1. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli. An diesen Tagen kann man sich jeweils von 13 bis 16 Uhr in der Saaleperle in Bernburg einfinden. Die Anmeldefrist läuft bis einschließlich Montag, 3. Juni.

Die Anmeldung erfolgt Per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 03471/37 01 33.

Der erste Schwarzstorch ist zurück im Feuchtgebiet

7.14 Uhr: Den ersten Schwarzstorch in diesem Jahr hat der Ascherslebener Ornithologe Uwe Nielitz gerade im Froser Feuchtgebiet entdeckt. „Anhand der Färbung kann man von einem Jungvogel von 2023 ausgehen“, erklärt der Fachmann und freut sich, dass die flachen Tümpel und Schilfflächen im Biotop nicht nur einigen Weißstörchen als Jagdrevier dienen, sondern immer wieder auch den weitaus selteneren Gesellen, deren überwiegend schwarzes Gefieder durch einen grünlich-violetten Metallglanz besticht.

Der Schwarzstorch ist zurück im Froser Feuchtgebiet. (Foto: Uwe Nielitz)

2022 hatte es in Frose sogar einen kleinen Rekord gegeben: Gleich sechs Schwarzstörche – eigentlich sehr scheue Tiere, die man sonst nur selten sieht – waren da in den Seeländereien unterwegs. So viele, wie noch nie. In Deutschland gebe es nur eine kleine Population an Schwarzstörchen, verrät der Naturschutzbund. Durch den Schutz der Neststandorte gelte der Bestand aber nicht mehr als gefährdet, er habe sogar ein wenig zugenommen.

Klänge im Raum der Rosenburgruine

6.57 Uhr: Am Samstag, 18. Mai, sind auf der Rosenburgruine wieder die Musen los. Im Rahmen der vor 30 Jahre gegründeten Veranstaltiungsreich „Klänge im Raum“ heißt es „Dixieland Non Stop“. „Im Mai 1997 fand erstmals ein Dixilandkonzert im Rahmen von Klänge im Raum im Künstlergarten der Familie Feldbach in Zenz statt“, erinnert sich die heutige Veranstaltungspartnerin vom Burg- und Heimatverein Karin Keller.

Die Konzertbesucher können sich auf Vollblutmusiker freuen, die mit guter Laune zu begeistern wissen und viermal beim Internationalen Dixieland-Festival in Dresden dabei waren. Die Besucher werden Dixieland und Swing von Louis Amstrong bis Count Basie hören können. Auch wenn das Wetter nicht mitspielen sollte: „Es werden Zelte aufgebaut, um leichte Schauer abzuhalten und es gibt eine Schlechtwettervariante in der Kirche Groß Rosenburg“, sagt Keller.

Los geht es in der Burgruine Klein Rosenburg um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Eintritt 10 Euro.

Pflanzen tauschen in Schackstedt

6.39 Uhr: Wie an jedem letzten Sonntag im Monat öffnet auch am 26. Mai der Schaugarten des Vereins „Natur und Handwerk“ am Bellebener Weg 1 in Schackstedt seine Pforten für Besucher. An jenem Wochenende steht die nächste Pflanzentauschbörse an, auf der Gartenfreunde nicht nur Samen und Setzlinge mitbringen und mitnehmen, sondern auch untereinander ins Gespräch kommen können.

Am 26. Mai 2024 der öffnet Schaugarten des Vereins „Natur und Handwerk“ am Bellebener Weg 1 in Schackstedt seine Pforten für Besucher. (Foto: Thilo Leuschner)

Die Veranstaltung startet 14 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung des Künstlers Peter Fischer Blessin im Vereinshaus. Für das leibliche Wohl ist laut Ankündigung mit Kuchen, Kaffee und anderen Getränken gesorgt.

Ganz junge Friedensfahrer in Bernburg

6.21 Uhr: In der Hand kleiner Friedensfahrer der Grundschule Regenbogen war am Dienstag gegen 13 Uhr die Carl-Wessel-Straße in Bernburg. „Früher habe ich als Kind an der Halleschen Straße gestanden, wenn das Peleton auf dem Weg von Berlin nach Halle durch Bernburg rollte“, erinnert sich die Klassenlehrerin der 3a, Petra Käfer, zurück.

Die kleinen Friedensfahrer der Bernburger Grundschule Regenbogen kurz vor dem Startschuss. (Foto: Carsten Roloff)

Derzeit werden an der Grundschule im Südosten der Saalestadt die „Tage der Bewegung“ veranstaltet. Die Friedensfahrt war nur eins von mehreren Projekten.

Keine weiteren Solarflächen gewollt

6.01 Uhr: Ein interkommunales Gewerbegebiet zwischen Güsten und Ilberstedt – das möchte die Stadt Güsten entwickeln. Entstehen soll es auf der Ackerfläche direkt an der Autobahn 36 zwischen der Rathmannsdorfer Straße Güsten und der Rathmannsdorfer Straße Ilberstedt.

Im Güstener Rathaus tagt der Stadtrat der Eisenbahnerstadt. (Foto: Lisa Kollien)

Damit in den kommenden Jahren überhaupt eine Planung gemacht werden kann, soll zunächst eine sogenannte Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Was dadurch geklärt werden soll und warum die Räte keine Solarflächen mehr wollen, lesen Sie hier.

Gradierwerk erhält Finanzspritze

5.31 Uhr: Die Betriebsleiterin des Soleparks Sibylle Schulz war am gestrigen Mittwoch sehr stolz und froh. Ein Fördermittelbescheid über 230.000 Euro flatterte ihr ins Haus.

Der linke Holztamm ist kurz nach der Wende eingesetzt worden, der rechte im 19. Jahrhundert. (Foto: Stefan Demps)

„Wir werden das Geld gut anlegen“, versicherte sie. Mit dem Geld soll das Gradierwerk saniert werden. Eine Aufgabe, bei der die Finanzspritze sehr helfen wird, wie sie hinzufügt. „Damit kommen wir ein Stück weiter“, versichert die Betriebsleiterin.