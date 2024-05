Rückkehr der Räuber: Seit vielen Jahrzehnten sind die spektakulären „Überfälle“ der Ganoven eine Tradition zu Pfingsten. Was die Besucher bei den Räuberspielen und rundherum erwartet und was noch so los ist.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Räuberspiel auf der Festwiese in Strenznaundorf geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Strenznaundorf/Beesedau/Lebendorf/Cörmigk/MZ. - Die Kostüme sitzen, die Requisiten sind ebenfalls startklar für die großen Räuberfestspektakel. Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen, damit die „Ganoven“ sich traditionell aus dem Wald wagen können, um die Dörfer zu „überfallen“ und die Schönheiten aus dem Ort zu erobern. So in etwa sind die Handlungen der Räuberspiele am Pfingstsonntag, 19. Mai, in Beesedau, Lebendorf und Strenznaundorf. Was die Besucher dann und zusätzlich erwartet, hat die MZ in einem Überblick zusammengestellt: