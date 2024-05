Ein drogenabhängiger Iraner hat zur Finanzierung seiner Sucht in Aschersleben und Bernburg viele Straftaten begangen, darunter Diebstahl und räuberische Erpressung.

Parfümklau für Heroin: Drogenabhängiger begeht in Aschersleben und Bernburg zahlreiche Straftaten

Verhandlung am Amtsgericht Aschersleben

Aschersleben/MZ - Den 24. Oktober 2023 wird ein 14-jähriger Ascherslebener wohl nicht vergessen. Als er in der Stadt aufs Klo musste, saß dort ein Mann in der Ecke. „Da lagen Spritzen“, berichtete der Junge, der am Dienstag als Zeuge im Amtsgericht geladen war. Als er die Toilette verließ, folgte ihm der Mann und forderte das Geld des Jungen.