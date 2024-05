Der Verein Akwaba Miteinander lädt am Sonnabend mit Partnern zu einer Party in den Bestehornpark ein. Auch das Jugendforum, der Elf-Verein und das Bündnis „Aschersleben bleibt bunt“ sind mit dabei.

Aschersleben/MZ - Im Bestehornpark Aschersleben wird am Sonnabend ganz schön was los sein: Der Akwaba Miteinander e.V. lädt gemeinsam mit mehreren Partnern zu einer Reggae-Party ein. Von 13 bis 21 Uhr steht der Nachmittag ganz im Zeichen einer Musik, die mit ihren Rhythmen und gefühlvollen Melodien Menschen auf der ganzen Welt mitreißt und inspiriert.

Interkulturelle Begegnungen

Doch nicht nur das: Reggae trägt eine tiefgreifende Botschaft in sich, wie es in der Ankündigung der Veranstaltung heißt: Reggae spreche den Kern sozialer und politischer Themen an. „Es hat Bewegungen für Gerechtigkeit, Umweltbewusstsein und Frieden inspiriert. Von Afrika bis Europa locken Reggae-Festivals Menschen an, die ihre Botschaft feiern möchten“, heißt es in der Mitteilung. Künstler wie Alpha Blondy, Steel Pulse und Ziggy Marley würden die Tradition fortführen und dafür sorgen, „dass Reggae ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Wandels bleibt.“

Für interkulturelle Begegnungen steht auch der Akwaba-Verein, der den Nachmittag gemeinsam mit der Aschersleber Kulturanstalt, dem Bündnis „Aschersleben bleibt bunt“, dem Jugendverein Elf und dem Jugendforum Aschersleben gestaltet. Bürgerbündnis und Jugendforum sind mit je einem Informationsstand vertreten, die Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg steht mit Informationen speziell Jugendlichen zur Seite, die bei der Europawahl am 9. Juni zum ersten Mal ihre Stimme abgeben dürfen.

Sport und Spiel bei freiem Eintritt

Neben der Musik wird es auch Sport und Spiel geben, die Gäste können picknicken und sich ungezwungen begegnen. Also nicht vergessen, eine Picknickdecke mitzubringen und Brotzeit, Kaffee und Kuchen einzupacken. Wer möchte, kann sich aber auch vor Ort mit Speisen und Getränken versorgen.

Der Eintritt in den Bestehornpark ist frei.