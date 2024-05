Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Ein Leben mit dir ist das Schönste, was mir passieren konnte.“ Dass ein Ehemann seiner Frau solche Worte nach 60 Jahren zur diamantenen Hochzeit sagt und auch noch der Zeitung überlässt, ist nicht gerade alltäglich. Genau 60 Jahre ist es heute her, dass sich Inge und Rudi Wenzel in Aschersleben das Ja-Wort gaben. Und die Liebe scheint bei dem Paar noch so frisch wie am ersten Tag zu sein.