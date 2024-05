Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neuborna/MZ. - Nur ein Holzbogen, der mit einer Schnur gespannt ist, dazu ein Pfeil: Thomas Engst mag es gern einfach und ursprünglich. Daher nimmt er beim Bogenschießen den Langbogen am liebsten. Am vergangenen Wochenende war der 36-Jährige von der SG Neuborna 62 mit seinem Sportgerät sogar so gut, dass er bei den 3D-Landesmeisterschaften im Bogenschießen auf der Konradsburg im Harz den Titel holte. Das war ihm zuvor nur einmal – im Jahr 2010 – gelungen, damals allerdings in der Halle.