In Bernburg nimmt ein Baugebiet am Stadtrand nun doch noch so richtig Konturen an, Calbe freut sich auf den Beginn der Freibad-Saison in dieser Woche, Staßfurt hat den traurigen Rekord bei den Grundsteuer-Hebesätzen: Im Ticker von Dienstag, 13. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ist neu am Dienstag:

6.54 Uhr: Anlässlich des Weltbienentags, der am 20. Mai begangen wird, lädt der Zoo Aschersleben am Sonnabend, 17. Mai, ab 14 Uhr zu einem besonderen Aktionstag ein. Seit Jahren beherbergt der Zoo einen Schauwagen mit lebenden Bienenvölkern, betreut vom engagierten Imker Gunther Röllig.

An diesem Tag ist der Vorsitzende des Aschersleber Imkervereins mit einem Lehrbienenstand vor Ort und erklärt anschaulich die faszinierende Welt der Bienen. Zusätzlich bietet der Naturschutzbund einen Bastelstand an, an dem kleine und große Besucher ihr eigenes Insektenhotel bauen und Saatbomben für eine bunte, heimische Blühwiese herstellen können.

Die Zooschule öffnet von 14 bis 16 Uhr ihre Türen und lädt Kinder und Familien zu spannenden Spielen und kreativem Basteln ein.

Nächster Schritt für Baugebiet am Bernburger Stadtrand

6.28 Uhr: Bald fällt der Startschuss für ein neues Wohngebiet am Bernburger Stadtrand: Im ersten Bauabschnitt der neuen Siedlung zwischen Bernburg und Neuborna ist Platz für 26 Eigenheime, zehn Reihen- und sieben Mehrfamilienhäuser.

Die Salzlandsparkasse hat sich eine elf Hektar große Ackerfläche südlich der Siedlung der Freundschaft gesichert. (Archivfoto: Steffen Hergesell)

Was jetzt festgelegt worden ist und wie es weitergehen soll, lesen Sie hier.

So startet Calbes Freibad in den Sommer

6.12 Uhr: Neptun, Cocktails, Badespaß: Das Schwimmbad Heger in Calbe startet in die neue Badesaison. Die Freibadsaison beginnt in dieser Woche.

Bürgermeister Sven Hause wirbt hier für einen Besuch im Freibad. (Foto: Thomas Höfs)

In diesem Jahr wird es gleich zu Beginn die Cocktail-Abende am Beckenrand geben. Mit welchen neuen Highlights es außerdem noch in den Sommer geht, verraten wir Ihnen hier.

Teure Grundsteuer: Höchster Hebesatz in Staßfurt

5.56 Uhr: Staßfurt ist Spitzenreiter bei neuen Grundsteuern: Mit einem Hebesatz von 975 Prozent für Nichtwohngrundstücke langt die Salzstadt von allen Mittelzentren des Salzlandkreises bei den Gewerbetreibenden am meisten zu.

Für die Besitzer von Wohngrundstücken, zu denen auch die Wohungsbaugesellschaft der Stadt gehört, wurde der Steuerhebesatz leicht abgesenkt. Die Aufnahme zeigt den modernisierten Block 1 bis 9 im Friedrich-Engels-Ring in Staßfurt. (Foto: Lutz Krüger)

Notwendig wurde der Ratsbeschluss in Staßfurt durch die Reform des Bundes, die am 1. Januar in Kraft trat. Betroffen davon sind rund 12.000 Grundstücksbesitzer, die neue Bescheide erhalten hatten.